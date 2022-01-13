Leymosun ve Girne'nin sembolü Sahir'e (Cacci) veda

Limasol'un, Girne'nin, spor camiasının sembol insani Sahir Selışık (Cacci) yaşamını yitirdi.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü ile özdeşleşen Cacci’nin uzun süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Cacci’nin hastaneden taburcu olduktan sonra evinde kalp krizi geçirerek vefat ettiğini anlatan Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu, “Küçüktüm, büyüdüm, onu hep aynı bildim, 80’li yaşların üzerindedir diye tahmin ediyorum. Maçlarda elinde çaldığı zil ile onu biliyorduk, simge isimlerimizdendi, çok ama çok üzüldük...” dedi.