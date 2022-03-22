Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı U.B.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlının 19 ile 20 Mart tarihleri arasında ‘Kanunsuz uyuşturucu madde Hintkeneviri İthal, Alma, Tasarruf ve Verme’ suçlarını işlediğini belirtti. Polis, 20 Mart’da Lefkoşa Adli Şube’ye gelen ihbarla, zanlının ikamet ettiği apartman dairesinde rahatsızlık yapıldığına yönelik şikâyet alındığını anlattı. Adli şubenin apartman dairesine gittiğini aktaran polis, zanlının yatak odası penceresinden evinin alt katına atlayıp kaçtığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlıya ait komodin çekmecesinde foil kâğıtlarının tespit edilmesi üzerine Narkotik ekibine haber verildiğini belirtti.

Yaklaşık 175 gram hintkeneviri bulundu

Polis, Narkotiğin evde yaptığı aramada, zanlının yatak odasında yaklaşık 175 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin, ayrıca zanlıya ait kimlik ile öğrenci belgelerinin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, apartmanın altında foil kâğıdına sarılı 1 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin de bulunarak emare alındığını söyledi. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Hedef’ operasyonu kapsamında zanlının tutuklandığı da polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

Zanlının üzerinde uyuşturucu ve yüklü miktarda para bulundu

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada foil kâğıdına sarılı 1 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 95TL, 220 ABD doları ve 10 Euro’nun da emare olarak alındığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının polisten kaçtıktan sonra kaldığı Hamitköy’deki evde yapılan aramada; tasarrufunda 8 ayrı foile sarılı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunup, emare alındığını söyledi. Zanlının konu maddeleri aranan 1 şahıstan 19 Mart’ta aldığının belirlendiğini anlatan polis, alınması gereken ifadeler, kayıp olduğuna inanılan emareler ve aranan 1 şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.