Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi, uyuşturucu satıcısı sabıkalı zanlı V.B tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Serkan Sakallı, 31 yaşındaki zanlı V.B’nin 4 Ekim’de uyuşturucu satın almak için Lefkoşa’dan Mağusa’ya gideceği yönünde bilgi alındığını ve saat 22.30’da Hamitköy girişinde tespit edilen zanlının alıkonduğunu belirtti. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söylen polis, aynı gece zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada satışa hazır 17 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde satışından elde edilen toplam 2050 TL para ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik terazi bulunarak emare olarak alındığını da mahkemeye aktardı. Evin farklı odalarında da 19 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyleyen polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve ifade vermeyeceğini beyan ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve emarelerin analiz edilmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.