Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da Alpet Trafik ışıklarında trafik kazası meydana geldi. Kazada Mert Yılmaz Denizhan, karşı şeride geçerek, karşı istikametten gelen Eray Demirpence yönetimindeki araca çarptı. Yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mert Yılmaz Denizhan (E-20), yönetimindeki DN 800 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet Trafik Işıklarını geçtikten sonra Ektam Kıbrıs önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinden karşı şeride geçerek o esnada karşı istikametten cadde üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Eray Demirpençe (E-48) yönetimindeki US 250 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisi ile savrulan DN 800 plakalı araç orta refüj üzerinde tavanı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan DN 800 plakalı araç sürücüsü Mert Yılmaz Denizhan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Aksoy (E-23) ve Melek Sude Demirbilek (K-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen tedavileri sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.