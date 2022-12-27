Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lefkoşa'da alkollü sürücü inşaata girdi
Lefkoşa'da alkollü sürücü inşaata girdi

Lefkoşa'da alkollü sürücü inşaata girdi

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü inşaata girdi

A+A-

Lefkoşa'da alkollü sürücü kontrolden çıkarak eski Belça'nın bulunduğu yerdeki inşaata girdi.  

Polis henüz resmi açıklama yapmadı

Bu haber toplam 285 defa okunmuştur