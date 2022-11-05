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Lefkoşa ve Mağusa’daki iki trafik kazasında iki yaya yaralandı

Lefkoşa ve Mağusa’daki iki trafik kazasında iki yaya yaralandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen iki trafik kazasında iki yaya yaralandı

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da saat 11.15’te  Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde,  Mustafa ırık (E-74), yönetimindeki  ZNP 296 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre  yolun solunda bulunan Leylak Sokak yol kavsağı önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan   İbrahim Suay’a  (E-32) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan İbrahim Suay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından  Ortopedi servisinde müsahade altına alındı.

Gazimağusa’da  ise, saat 14.30’da Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu  çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa anayoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale Seller’e  (K-46)'e çarptı.

 Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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