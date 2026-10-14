Erhürman: Diplomasi ve diyalog her zaman iyidir

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31 Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

Basın mensuplarından gelen sorular üzerine açıklama yapan Erhürman, 14 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan zirve dolayısıyla davet aldığını belirterek, ilgili tarihlerde Antalya’da olacaklarını kaydetti.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de zirvede bulunacağını basından öğrendiğini ifade eden Erhürman, diplomasi ve diyaloğun önemine işaret ederek, “Hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir” dedi.