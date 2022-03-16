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Lefkoşa Tahir'i kaybetti

Lefkoşa Tahir'i kaybetti

Uzun süredir yoğun bakımda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Lefkoşa’nın sevilen yüzü Tahir Yüksel  vefat etti.

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Lefkoşa’nın sevilen yüzü Tahir Yüksel yaşamını yitirdi.

57 yaşındaki Yüksel, yaklaşık 4.5 aydır Girne Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyordu.

Kardeşi Gazi Yüksel’in YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre; Tahir Yüksel dün akşam hayata veda etti.

Yüksel için yarın Lefkoşa’da cenaze töreni düzenlenecek.

 

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