Lefkoşa Tahir'i kaybetti
Uzun süredir yoğun bakımda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Lefkoşa’nın sevilen yüzü Tahir Yüksel vefat etti.
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Lefkoşa’nın sevilen yüzü Tahir Yüksel yaşamını yitirdi.
57 yaşındaki Yüksel, yaklaşık 4.5 aydır Girne Suat Günsel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyordu.
Kardeşi Gazi Yüksel’in YENİDÜZEN’e verdiği bilgiye göre; Tahir Yüksel dün akşam hayata veda etti.
Yüksel için yarın Lefkoşa’da cenaze töreni düzenlenecek.
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