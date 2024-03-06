Lefkoşa - Mağusa anayolunda ölümlü kaza...
Lefkoşa - Mağusa Anayolu üzerinde, saat 21:20 raddelerinde, meydana gelen kazada 76 yaşındaki Ahmet Latif hayatını kaybetti.
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Lefkoşa - Mağusa Anayolu üzerinde, saat 21:20 raddelerinde, meydana gelen kazada 76 yaşındaki Ahmet Latif hayatını kaybetti.
Kaza Ahmet Latif yönetimindeki JC 450 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada İnönü kavşağına 500 metre kala dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje düşüp takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Gazimağusa istikametinden soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Umut BARAN (E-23) yönetimindeki LF 848 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu JC 450 plakalı araç sürücüsü İnönü'de yaşayan Ahmet Latif olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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