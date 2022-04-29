Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplandı

Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu, ilçe emniyetinin ve huzurunun sağlanması, hava sıcaklığının artması ile çıkabilecek arazi, orman yangınları ve Şeker Bayramı nedeniyle alınacak tedbirler için toplandı.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda yaz aylarının gelmesiyle kuru otlardan ve izinsiz ateş yakılmasından kaynaklı çıkması muhtemel yangınlardan dolayı, ana yolların kenarlarında oluşan otlar, elektrik trafolarının etrafları, ekili arazilerin çevreleri ve ormanlık alanların çevreleri, derelerin temizliği ile ilgili alınması gerekli tedbirler ve önlemler dile getirildi.

Konu ile ilgili Lefkoşa ilçesine bağlı belediye temsilcileri kendi bölgelerinde olan temizlik çalışmalarını başlattıklarını ve haziran ayının başında çalışmalarının tamamlanması hedeflerinde olduklarını belirti.

Toplantıda Karayolları Dairesi temsilcisi ise, ana yollardaki kuru otların temizliğini Girne anayolu üzerinden başlatmış olduklarını ve süratle tüm ana yollarda çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Toplantıda, ilçe Harekat Merkezi ve İlçe Kriz Yönetim Merkezinde görev alacak personel ve araç gereç çizelgelerinin güncellenmesi yapılarak, İlçe Harekat Merkezinde görev alacak araç gereçlerin bakım ve onarımlarının yapılarak hazır durumda tutulması konusunda karar alındı.

Belediyelerin bayram sürecinde acil durumlarda ulaşılacak telefon numaraları şöyle;

Lefkoşa Türk Belediyesi 185, Gönyeli Belediyesi 186, Değirmenlik Belediyesi 1828.

Toplantıda ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile ilçe sınırları içerisinde bulunan piknik alanlarının ivedilikle temizliğinin yapılması konusunda karar alındı.