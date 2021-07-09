Lefkoşa - Güzelyurt yolunda kaza

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bulunan Türkeli kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 18:30 sıralarında meydana geldi. Güzelyurt- Lefkoşa Anayolunun Türkeli kavşağında meydana gelen kazada Filiz Tansel, yönetimindeki NA 492 plakalı araç ile dikkatsizce sol serit içerisinden sağ şeride geçiş yaptı.

O esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Büşra Candırlı yönetimindeki HY 908 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmayla birlikte HY 908 plakalı araç refüj içerisinde devrildi. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HY 908 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tayfun Can Onuk kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışçı