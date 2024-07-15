Lefke STÖ Platformu yarın Gemikonağı'nda eylem yapacak

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Platformu, trafikte gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle yarın Gemikonağı'nda eylem yapacağını açıkladı.

Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, yazılı açıklamasında, özellikle ölümlü kaza olan bölgede ve genel olarak ülkedeki bütün yollarda gerekli önlem alınmadığı gerekçesiyle organize ettiklei eylemin saat 18.00'de yapılacağını kaydetti.

Oktay, Lefke Sivil Toplum Örgütleri olarak ülke genelinde yolların yapımındaki hataların düzeltilmesi, eksik olan trafik ikaz ve uyarı levhalarının tamamlanması ve vatandaşların yaya olarak can güvenliklerinin sağlanması için gerekenin yapılmasını talep edeceklerini ifade etti.

Oktay, şöyle devam etti:

“Özellikle Gemikonağı deniz sahilinde yürüyüş yolu ve dinlenme alanı bölgesinde meydana gelen ölümlü kaza neticesinde bu bölgede yürüyüş yapan veya oturan vatandaşların can güvenliğinin sağlanması açısından bu bölgenin acilen emniyetli bir hale getirecek çalışmaların yapılması için bir ay önce başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesini ve Lefke Belediyesi’ni acilen tedbir almaya ve görevlerini yerine getirmeye çağırmıştık.

Ardan geçen bir aylık sürede burda en ufak bir çalışmanın yapılmadığını gözlemledik. Bu nedenle daha öncede söylediğimiz gibi Naveed Akbar için ADALET sağlanıncaya ve bölgenin güvenilir bir alan haline getirilinceye kadar her ay yapacağımız eylemin yarın ikincisini gerçekleştireceğiz.”

Oktay, vatandaşları ve Sivil Toplum Örgütlerini yarın Gemikonağı Ecevit Caddesi’nde Gümrük Binaları yanında yapacakları “adalet” ve “güvenlik” eylemine katılıp destek vermeye çağırdı.