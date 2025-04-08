"Laikliğe, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkıyoruz"
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, bugün gerçekleşecek eyleme destek verdiğini açıkladı, "Laikliğe, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne, Kıbrıs’ın yaşam değerlerine ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi.
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, bugün gerçekleşecek eyleme destek verdiğini açıkladı, "Laikliğe, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne, Kıbrıs’ın yaşam değerlerine ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi.
Tüm gazetecileri eyleme destek vermeye çağıran Gazeteciler Birliği, "Bu akşamki eylemde öğretmenlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.
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