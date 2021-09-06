Laboratuvarlar, PCR ve antijen testlerine yeniden başlıyor

Özel laboratuvarlar, PCR ve antijen testlerine bugünden itibaren yeniden başlıyor.

Bir süredir Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen ve laboratuvarların kendi gerekçeleriyle ara verdiği PCR ve antijen testlerine, bakanlıkla sağlanan konsensüsün ardından bugün başlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, PCR ve antijen testi yapacak laboratuvarların bugünden itibaren bakanlığa müracaat ederek test kitlerini temin edebileceklerini duyurmuştu.

Ayrıca adaya gelecek yolcular güncellenen AdaPass sistemi üzerinden yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilecek ve QR kodlarını alabilecek.

AdaPass sistemine kayıtta sıkıntı yaşayanların ise 13 Eylül’e kadar AdaPass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri bildirildi.