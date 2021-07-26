La Nouba’dan görkemli açılış

La Nouba, Kuzey Kıbrıs'ta daha önce hiç yapılmamış bir eğlence anlayışı ile yaza merhaba dedi. Pandemi kuralları nedeniyle sınırlı sayıda misafirin açılış gecesine katılım gösterdiği La Nouba’da eğlenceseverler geçmişten günümüze bir yolculuğa çıktı.

Örnek davranış

Açılış gecesinde aşılı kişiler aşı kartlarını, aşısız kişiler ise son 72 saat içerisinde yapılmış PCR veya Antijen testleri ile birlikte kimlik kartlarını kapıda beyan ederek La Nouba'ya giriş yaptılar. Girişte ayrıca Kolan British Hospital işbirliğinde antijen testi uygulaması da gerçekleştirildi. La Nouba, pandemi kurallarına da yüksek seviyede önem verirken, bistrolar arası 1.5 metre mesafe ile sınırlandırıldı.