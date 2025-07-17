“Kurumun kapasitesi sistematik olarak düşürüldü”

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıneri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili açıklamaları eleştirerek, kurumun kapasitesinin sistematik olarak düşürüldüğünü ifade etti.

Yarkıner, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un açıklamalarını eleştirdi.

Yarkıner'in yaptığı yazılı açıklamada, Uzun’un söyledikleri “gerçekdışı” olarak vurgulayarak, “KIB-TEK’in üretim kapasitesi yüzde 50 artırıldı” yönündeki beyanın gerçekle bağdaşmadığı, “AKSA olmasa Güney’den 3 kat pahalı alım yapılacağı” iddiasının da teknik ve ticari temelden yoksun olduğu belirtildi.

140 Milyon doların Türkiye’den KIB-TEK’e ne zaman ve niçin verildiğinin, harcamaların kamu maliyesinde kayıtlı olup olmadığının da soran Ayer Yarkıner, Kalecik 3 sözleşmesinin yasal istinadı ve amacı da sordu.

AKSA’nın 57 Milyon dolar olan kazancının KALECİK 3 sözleşmesi imzalandıktan sonra 79 Milyona çıktığının, şirketin 15 yılık kazanç ortalamasının 110 Milyon dolar olacağının belirtildiği açıklamada, KIB-TEK kapasitesinin sistematik olarak düşürüldüğü de ifade edildi.

Mevcut yönetimin KIB-TEK’in kurulu gücünün ülkenin enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmaması için çalıştığının ileri sürüldüğü açıklamada, EÜAŞ’tan bu nedenle ekonomik ömrünü doldurmuş, pahalı üretim teknolojisine sahip gaz türbinleri alındığı kaydedildi.

Partizan istihdamlarla liyakatli kadroların oluşturulamayacağının kaydedildiği açıklamada, Kalecik 3 ve Kalecik 2 sözleşmeleri için Savcılık görüşü alınması, denetimlerin Sayıştaya açılması gerektiğini belirtildi.