Kurtarmaya girdi, boğularak yaşamını yitirdi
Bafra Oteller Bölgesi’nde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren (kurtarmak için denize giren İlhan Elveren boğularak yaşamını yitirdi.
Bafra Oteller Bölgesi’nde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren'i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren boğularak yaşamını yitirdi.
Polis bugün 13:00 sıralarında, Bafra’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Arzu Elveren’i kurtarmak için denize giren 59 yaşındaki İlhan Elveren’in boğularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Polis açıklaması şöyle:
“Bugün saat 13:00 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren (K-35)'i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren (E-59) boğularak yaşamını yitirmiştir. Arzu Elveren, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarılmıştır. Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı . Soruşturma devam etmektedir.”
Foto: Arşiv