Kurtarmaya girdi, boğularak yaşamını yitirdi

Bafra Oteller Bölgesi’nde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren'i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren boğularak yaşamını yitirdi.

Polis bugün 13:00 sıralarında, Bafra’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki Arzu Elveren’i kurtarmak için denize giren 59 yaşındaki İlhan Elveren’in boğularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polis açıklaması şöyle:

“Bugün saat 13:00 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde, deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren (K-35)'i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren (E-59) boğularak yaşamını yitirmiştir. Arzu Elveren, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarılmıştır. Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı . Soruşturma devam etmektedir.”

Foto: Arşiv