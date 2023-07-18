Kurlarda yeni rekor: Euro/TL 30, dolar/TL 27 barajını aştı!

Güne yükselişle başlayan döviz kurları tarihi rekor serisini bugün de sürdürdü. Türk lirası karşısında değer kazanan kurlarda ani yükseliş görüldü.

Dolar/TL gün içinde en yüksek 27,2331 lira seviyesini gördü. Euro ise 30 TL barajını da aşarak 30,6651 liraya çıktı. Böylelikle kurlar tarihi rekor seviyelerini yeniledi.

Sene başından bu yana artış dolar kurunda yüzde 43’ü, Euro kurunda yüzde 52’yi aştı. TL, dolar karşısında yüzde 20’si haziran ayında olmak üzere yılbaşından bu yana yüzde 30 değer kaybetti.

Dün doların satış fiyatı 26,3550 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,5860 lira olmuştu.

Akaryakıt ve doğalgaz üzerinden alınan ÖTV oranlarındaki büyük artışın damga vurduğu hafta sonundan sonra yeni hafta, dolar/TL kurundaki rekorla başlamıştı.

Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Piyasalarda kademeli sıkılaştırma sürecindeki Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor.

Öte yandan vergi artışları ile hafta hareketli başladı. Hükümet seçim öncesi uygulanan ekonomi politikalarının sonucu ve deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle art arda gelir artırıcı önlemler açıkladı. Kapsamlı vergi artışlarının mali disiplini garanti altına alabileceğini belirten ekonomistler, aynı sürecin kısa vadede enflasyonu ise körükleyeceğine dikkat çekerken, yeni vergi artışları da bekleniyor.

Ekonomistler yaşanan bu artışın fiyatları yukarı itmesinin mümkün olduğunu dile getiriyor. Enflasyon riski artarken tüm gözler 20 Temmuz’da yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısında olacak. Piyasada, politika faizine dair beklentiler yüzde 16-20 bandına yayılmış durumda.