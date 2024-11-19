Külliyenin sadece temizlik benzeri masrafları 160 milyon TL'yi aşıyor

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın talebiyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Cumhurbaşkanlığı külliyesi bütçeye ağır bir yük bindirdiğini belirtti, sadece temizlik giderinin 10 milyon TL olduğunu söyledi.

Özuslu, bu rakamın bir önceki bütçede 2,9 milyon TL olduğuna dikkat çekti.

Özuslu, külliyenin bütçesinin; Ombudsman bütçesinin 5 katı, Kamu Hizmetleri Komisyonu bütçesinin 2 katı, ayrıca Sayıştay bütçesinden fazla olduğunu da belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özuslu, külliyenin bütçeye bindirdiği yükü, 2024 yılı bütçesindeki rakamlarla kıyaslayarak resmetti.

Özuslu’nun karşılaştırması şöyle:

Temizlik giderleri 2,9 milyon TL'den 9,9 milyon TL'ye yükseldi. (% 233 artış)

Elektrik masrafı 7,7 milyon TL'den 141,8 milyon TL'ye çıktı. (% 1675 artış )

Sigorta ücretleri 292 bin TL'den 10,5 milyon TL'ye fırladı. (% 6300 artış)

KKTC bütçesi % 73 oranında, eğitim bütçesi % 51 ve sağlık bütçesi sadece % 41 oranında artırılıyorken Cumhurbaşkanlığı bütçesi % 197 oranında büyüdü.

Külliyenin sadece elektrik, temizlik ve sigorta masraflarının bir yıllık toplamının 160 milyon TL'yi bulduğuna dikkat çekerek, “Bu rakam Ombudsman bütçesinin 5 katı, Kamu Hizmetleri Komisyonu bütçesinin 2 katı, ayrıca Sayıştay bütçesinden de fazla” dedi.

Özuslu, “İnsanlarımızın ilaca ve sağlık hizmetlerine erişemediği, eğitimin konteynerlere mahkum edildiği, başta karayolları olmak üzere altyapıda yığınla ihtiyacın ortada olduğu koşullarda böylesine korkunç bir yükü kamu bütçesinin boynuna asmak israfın ve sorumsuzluğun dik alası değil de nedir?” sorusunu sordu.