Küfür ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürmek istedi

Dikmen’de bıçaklı saldırı olayı gerçekleşti.

Gece yarısı saat 00:45 sıralarında, Dikmen’de, Şükrü GÜNEL’in kalmakta olduğu lojmanın yatak odası içerisine izinsizce giren R.B.(E-34), Gülen’e gün içerisinde yaptıkları telefon konuşması sırasında kendisine küfür ettiği gerekçesiyle bıçakla saldırdı.

Polis’in açıklamasına göre R.B. söz konusu şahsı tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile boyun kısmından yaralayarak öldürmeye teşebbüs etmişti. Olayda yaralanan Şükrü GÜNEL kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. R.B. tespit edilerek tutuklandı, soruşturma devam ediyor.