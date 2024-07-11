KTSO: “Narenciye kasası üreticilerinin elinde 1 milyon 270 bin kasa kaldı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), bu yıl narenciye ihracatı yapılamaması nedeniyle narenciye kasası üreticilerinin elinde 1 milyon 270 bin adet kasa kaldığını vurguladı. KTSO, diğer yandan ise gümrüksüz şekilde kasa ithalatının sürdüğüne dikkati çekti ve buna son verilmesini talep etti.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, narenciye ihracatının bu yıl yapılmaması üzerine narenciye kasası üretim sektörünün büyük bir darbe aldığı kaydedildi. Açıklamada, “KTSO profesyonellerinin ziyareti ile yapılan tespit sonucu üyemiz olan üç plastik kasa üreticisinin elinde toplam 1 milyon 270 bin adet kasa bulunuyor” denildi.

Gümrüksüz şekilde kasa ithalatı yapıldığının da belirtildiği açıklamada, kasalara ilişkin geçici ithalat uygulamasına ivedi olarak son verilmesi istendi.