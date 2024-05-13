KTÖS: "Tabipler Birliği'nin süreci soruşturacağına güveniyoruz"

Lefkoşa Devlet Hastanesi'de "orak anemisi" tedavisi gördüğü süreçte "yanlış kan" verilmesi üzerine hayatını kaybettiği açıklanan 56 yaşındaki Ayla Dalgalan ile ilgili KTÖS'ten açıklama geldi.

Dalgalan, son olarak Arabahmet İlkokulu'nda müdür olarak görev yapmıştı...

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamada, "Rahatsızlığından dolayı düzenli kan almasına rağmen yanlış kan verilmesi olayı sorgulanmalıdır" denildi, "Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin bir insanın hayatına mal olan bu şüpheli durumu soruşturacağına ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin de ‘Hasta Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde belirttiği çerçevede hasta haklarını savunacağına güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Maviş, "Şimdi konuşmanın zamanıdır. Hasta Hakları yasa tasarısı ne oldu?" Sorusunu sordu.

Polis, ölüm nedenini "dışardan kan alma" olarak açıklamıştı

Lefkoşa’da sakin 56 yaşındaki Ayla Dalgalan, orak anemisi, mitral kapak yetmezliği ve yanlış kan transfüzyonu (dışardan kan alma) tanısıyla tedavi gördüğü Yakındoğu Hastanesi yoğun bakım servisinde önceki gece yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

YDÜ, hastanın Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hatalı tedavi gördüğünü duyurdu

Öte yandan, Dalgalan'ın hayatını kaybettiği hastane olan YDÜ Hastanesi, hastaya Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hatalı kan verildiğini, ardından YDÜ'ye gönderildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Yakın Doğu Hastanesi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Paylaşılan haberin yanlış algı yaratıcı içeriğe sahip olması nedeniyle açıklama yapma gereği duymaktayız. Kaybettiğimiz hasta yanlış kan transfüzyonu sonrası başka bir merkezden hastanemizin yoğun bakım servisine sevk edilmiş, 12 gündür yoğun olarak uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamamıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.