KTÖS: İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bulabilir misiniz?

KTÖS, eğitimdeki önceliklerin göz ardı edilmesi ve kamusal kaynakların nerelere harcandığı gerçeğini yansıtan iki fotoğraf paylaşarak, durumun ciddiyetini ortaya koydu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in imzasını taşıyan açıklamada, yıkılmak üzere olan bir okul görseli ile külliye görseli paylaşılarak, iki fotoğraf üzerinden durum değerlendirilmesi yapıldı.

İki fotoğraf arasındaki 7 fark şöyle sıralandı:

Birinci fotoğrafta ülkenin ihtiyacı olan bir okul harabe haldeyken, ikinci fotoğrafta ihtiyaç olmayan külliye ihtişamla yükseliyor. İlk fotoğrafta okulun yıkıntı halinde bırakıldığı görülürken, külliye inşaatı hızla devam ediyor. Harabe haldeki okullara bütçe ayrılmazken, külliye için 2 milyar 497 milyon TL harcandı. Bununla birlikte ‘ İç Mekan Düzenleme, Cami Tamamlama ve Otopark ile Sosyal Donatıların İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında 1 milyar 998 milyon TL’ye pazarlık usulü ihale edildi. Maliyeti 4 milyar 495 milyon TL’ye yükseldi. Okulun yıkıntı hali, halkın temel ihtiyacı olan kamusal eğitime verilen değeri yansıtırken; külliye, kişilerin prestij kaygısını ortaya koyuyor. Önceliğimiz olması gereken eğitimin yıkıntı halde bırakılması, toplumun geleceğini tehlikeye atıyor. Bir tarafta halk için yıkıntı haldeki bir okul, diğer yanda sadece seçkin bir kitleye hitap eden gösterişli bir külliye. Kamusal eğitim kurumları ihmal edilirken, külliye inşaatı çok kısa bir zamanda tamamlanıyor.

Sendika açıklamasında, “Bu iki fotoğraf arasındaki farklar, eğitim sistemimize verilen önemi ve kamusal kaynakların nasıl kullanıldığını açıkça gözler önüne seriyor. Bizler, ülkemizin geleceği için eğitimin önceliklendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz çünkü çocuklarımızın geleceği, gösterişten daha önemli” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, “İMO verilerine göre standart bir okulun m² maliyeti 25,615 TL’dir. 1800 m² standart bir okulun maliyeti 46.1 milyon TL’dir. Külliye maliyeti ile 97 okul yapılabilirdi” bilgisi de “bonus” olarak paylaşıldı.