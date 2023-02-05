KTÖS: “Her platformda mücadele edeceğiz”

Türkiye’deki yarı finallerde yarışmak üzere Gaziantep’e giden Namık Kemal Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Küdenler’e “giriş yasağı” uygulanmasına KTÖS tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Kıbrıslı Türk akademisyenleri, gazetecileri, siyasileri, öğretmenleri ve aydınları Türkiye’ye girişte antidemokratik uygulamalara maruz bırakan bu siyasi akıl tutulmasına karşı her platformda mücadele edeceğimizin bir kez daha altını çizerken, meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtir ve dayanışmamızı bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

"Meslektaşımız ve Namık Kemal Lisesi beden eğitimi öğretmeni Hasan Küdenler’in bugün resmi bir görevle okul takımı ile final maçlarına katılmak için gittiği Türkiye’ye ‘güvenlik’ gerekçe gösterilerek alınmaması kabul edilemezdir.

Kıbrıslı Türk akademisyenleri, gazetecileri, siyasileri, öğretmenleri ve aydınları Türkiye’ye girişte antidemokratik uygulamalara maruz bırakan bu siyasi akıl tutulmasına karşı her platformda mücadele edeceğimizin bir kez daha altını çizerken, meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtir ve dayanışmamızı bildiririz."