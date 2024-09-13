KTMMOB, Güngör İhalesinin durdurulmasını istedi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), “Güngör Düzenli Katı Atık Hakkının Verilmesi İhalesi”nin içeriğinde “kamu yararı ile çelişen maddelerin” olması iddiasıyla ihalenin ivedilikle durdurulması için Maliye Bakanlığı’na yazı gönderdi.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal’ın imzasının yer aldığı yazıyı kamuoyu ile paylaşan birlik, gereğini yapması için Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya dün tarihli bir yazı iletildiğini kaydetti.

Aysal, yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Maliye Bakanlığı’na bağlı Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Daire Müdürlüğü tarafından açılan 273/2024 no’lu ‘Entegre Katı Atık Projesi çerçevesinde Güngör Düzenli Katı Atık Hakkının Verilmesi’ konulu ihalenin içeriğinde teknik, mali ve idari yönlerden kamu yararı ile çelişen maddelerin olduğu görülmektedir. Bu maddelerin kamu yararı ön planda tutularak tarafınızdan oluşturulacak teknik inceleme komisyonu ile gözden geçirilmesi ve bu komisyonda KTMMOB'nin de yer alarak konunun teknik ve idari yönden yeniden gözden geçirilmesini talep etmekteyiz. Bu bağlamda, ihalenin durdurulması ve/veya iptal edilmesi ve/veya ertelenmesinin ivedilikle değerlendirilmesi ve gereği için konuyu bilginize getiririm.”