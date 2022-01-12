KTAMS’tan sağlık çalışanlarına 24 saat yemek talebi

KTAMS, kamu sağlık çalışanları arasında adalet sağlanması adına 24 saat görevde olan tüm sağlık çalışanlarına yemek verilmesini talep etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konunun takipçisi olacaklarını, sağlık çalışanlarının hak ettikleri haklara ve çalışma koşullarına kavuşana kadar mücadelelerini de sürdüreceklerini vurguladı.

Açıklama şöyle:

“Pandemi sürecinde kendisinin ve ailesinin sağlığı büyük bir risk altında iken fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarının hizmetleri her türlü takdire şayandır.

İki yıldan beri pandemi sürecinin yükünü çeken sağlık çalışanları, vaka sayısının artması ve yetersiz personel nedeniyle uzun süre çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

KTAMS olarak, kamu sağlık çalışanları arasında adalet sağlanması adına 24 saat görevde olan tüm sağlık çalışanlarına yemek verilmesini talep ediyoruz.

Bu konuda ısrarlı olacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı belirtir, sağlık çalışanlarımızın hak ettikleri haklara ve çalışma koşullarına kavuşana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi vurgularız”.