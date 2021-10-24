KTAMS’tan protesto grevi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ‘Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylanması nedeniyle’ 1 saatlik protesto grevi ve basın açıklaması düzenleyecek.

Sendikadan yapılan açıklamada yarın (25 Ekim Pazartesi) saat 11:00 – 12:00 saatleri arasında Şehir Planlama Dairesi’nde 1 saatlik protesto grevi uygulayacağı belirtilirken, saat 11:00’de ise daire önünde basın açıklaması yapacağı bildirildi.