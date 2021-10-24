Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. KTAMS’tan protesto grevi
KTAMS’tan protesto grevi

KTAMS’tan protesto grevi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ‘Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylanması nedeniyle’ 1 saatlik protesto grevi ve basın açıklaması düzenleyecek.

A+A-

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ‘Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinin Birleşik Kurul tarafından yasadışı bir şekilde onaylanması nedeniyle’ 1 saatlik protesto grevi ve basın açıklaması düzenleyecek.

Sendikadan yapılan açıklamada yarın (25 Ekim Pazartesi) saat 11:00 – 12:00 saatleri arasında Şehir Planlama Dairesi’nde 1 saatlik protesto grevi uygulayacağı belirtilirken, saat 11:00’de ise daire önünde basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler :