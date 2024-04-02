KTAMS'ın Meclis'teki grevi 5’inci gününde...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS), Cumhuriyet Meclisinde görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunması talebiyle başlattığı grev beşinci gününde sürüyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, "taleplerine Meclis Başkanı ve Genel Sekreteri’nin duyarsız tutumu sürdüğü için" devam eden grevin bugün beşinci gününde olduğunu kaydetti.

KTAMS Başkanı Bengihan, grevle ilgili Meclis önünde yaptığı basın açıklamasında, “çalışanlar arasında yapılan taviz ve ayrıcalıklar sonucunda çalışanların stres yaşadığını, çalışma barışının bozulduğunu, yasa yapıcı olan Meclisin tüm dairelerin yasasını yaptığını ancak kendinin yasalara uymadığını” ileri sürmüştü.