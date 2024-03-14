KTAMS, Dinçyürek'i protesto edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'i protesto etmek için yarın saat 13.00'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması yapacak.

Sendika Başkanı Güven Bengihan'ın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanı Sn. Hakan Dinçyürek’in anti demokratik, partizanca uygulamalarını ve Kamu Sağlık Kurumlarındaki eksikliklere, sorunlara karşı sergilediği duyarsız tutumunu protesto etmek için sendikamız yarın (15.3.2024) saat 13:00’de Dr.B.N.D.H önünde basın açıklaması yapacak."