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KTAMS 38. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştiriyor

KTAMS 38. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştiriyor

KTAMS 38. Olağan Genel Kurulu’nu yarın sendika lokalinde saat 10.00’da gerçekleştireceğini duyurdu.

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KTAMS 38. Olağan Genel Kurulu’nu yarın sendika lokalinde saat 10.00’da gerçekleştireceğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada; Genel kurula sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye ve Kıbrısın güneyinden sendika temsilcileri ve delegelilerinin katılacağını açıkaldı.

Genel Kurulun gündemi aşağıdaki gibidir:

  1. Açılış
  2. Genel kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu
  3. Başkanın açılış konuşması
  4. Konukların tanıtımı ve konuşmalar
  5. Ara
  6. Faaliyet ve mali raporların görüşülerek oylanması
  7. Tüzük değişiklikleri ve karar tasarısının görüşülüp oylanması
  8. Yönetim ve onur kurullarının seçimi
  9. Dilek ve temenniler

Foto:Arşiv

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