KTAMS 38. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştiriyor
KTAMS 38. Olağan Genel Kurulu’nu yarın sendika lokalinde saat 10.00’da gerçekleştireceğini duyurdu.
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KTAMS 38. Olağan Genel Kurulu’nu yarın sendika lokalinde saat 10.00’da gerçekleştireceğini duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada; Genel kurula sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye ve Kıbrısın güneyinden sendika temsilcileri ve delegelilerinin katılacağını açıkaldı.
Genel Kurulun gündemi aşağıdaki gibidir:
- Açılış
- Genel kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu
- Başkanın açılış konuşması
- Konukların tanıtımı ve konuşmalar
- Ara
- Faaliyet ve mali raporların görüşülerek oylanması
- Tüzük değişiklikleri ve karar tasarısının görüşülüp oylanması
- Yönetim ve onur kurullarının seçimi
- Dilek ve temenniler
Foto:Arşiv
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