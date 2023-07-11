Kozanköy yasta

Kozanköy'de ikamet eden 7 yaşındaki Zehra Vuruşan hayatını kaybetti.

Girne Karaoğlanoğlu'nda, 11 Haziran pazar günü, bir otelde, ailesi ile birlikte düğün davetlisi olarak bulunduğu sırada rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan 7 yaşındaki Zehra Vuruşan yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Zehra Vuruşan'ın cenazesi bugün (11 Temmuz) Salı öğle namazından sonra Kozanköy Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Zehra Vuruşan’ın ölümüyle ilgili açıklama yayınladı:

Kozanköy'ün sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Kozanköy'lü olup Kozanköy'de ikamet eden Zehra Vuruşan hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi bugün (11 Temmuz) Salı öĝle namazından sonra Kozanköy Kabristanlığına defnedilecektir. Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.