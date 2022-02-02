Köy kahvesinde yaşamını yitirdi 

Yedikonuk'ta yaşayan 57 yaşındaki Mahmut Köse, köy kahvehanesinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilenin otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.



30 yaşındaki gencin ölüm sebebi otopside belli olacak

Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde ölü bulunan Somtochukwu Oderah Ezeogu’nun (E-30) ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma sürüyor.