Koronavirüs önlemlerine direnen Metropolit virüs kaptı

Yeni tip koronavirüe karşı önlemlere direnen, önlemler konusunda kimi zaman Kıbrıslı Rum makamlarını zorda bırakan ve hatta bu nedenle mahkeme önüne çıkan Omorfo Metropoliti Neofitos koronavirüs kaptı.

Kıbrıs Rum radyosu hastalığın hafif semptomlarını geçirmekte olan Neofitos’a yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

Manastırda kendini izole eden ve 28 Ağustos’a kadar da ziyaretçi kabul etmeyeceği, telefonlara da cevap vermeyeceği açıklanan Metropolitin aşı olmadığı, bundan sonra da olmayacağı açıklandı.

