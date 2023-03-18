Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve BM Kalkınma Programı tarafından yapılan Kormacit Dayanışma Merkezi'nin (KCC) açılışı yapıldı.

UNDP ve AB Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre çok toplumlu ortamda uzlaşma ve bir arada yaşamaya katkıda bulunmak amacıyla yapılan merkezin bugün düzenlenen açılış törenine Avrupa Komisyonu, UNDP, diplomatik topluluk ve adadaki farklı yerel toplulukların temsilcileri katıldı.

Eylül 2021'de başlayan ve AB tarafından 1 milyon 238 bin 506 Euro tutarında finansman sağlanan merkez Ocak 2023'te tamamlandı.

Kormacit Dayanışma Merkezi ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:

“Kormacit Dayanışma Merkezi, diller ve gelenekler, doğanın korunması, geri dönüşüm ve organik ürünlerin tarımsal gelişimi dahil olmak üzere çok çeşitli programlar ve öğrenme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Merkez aynı zamanda hem Kıbrıs'ta hem de ötesinde çok kültürlülüğü teşvik eden etkinliklere ev sahipliği yapacak. Genç sanatçılar, kültürel etkinliklerle sanatsal yetenek ve becerilerini sergileme fırsatı bulacaklar.

Merkez, 60 kişiye kadar olan gruplar için temel konaklama ve yiyecek-içecek sağlayacak şekilde donatılacak.

Bu arada, Merkez’in bahçesinde Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem ile Yunanistan'da meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybedenlerin anısına Maronitler tarafından zeytin ağaçları da dikildi.”