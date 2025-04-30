Korkuteli’nde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Korkuteli’nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 29 yaşındaki Muhammet İkbal Köksal yaralandı.

Polis açıklamasına göre olay, saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açılması sonucu, Köksal kalça bölgesinden yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.l