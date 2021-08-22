Korkutan kaza: 2 yaralı

Lefkoşa - Girne anayolu üzeri Boğazköy kavşağı yakınlarında bugün saat 19:20 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Ali Başarcan (E-26), yönetimindeki SA 732 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Adnan Kaplan (E-54), yönetimindeki JA 677 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sol şeride savrulan JA 677 plakalı araç, sol şerit içerinde Girne istikametine doğru seyreden Mulis Altınışık (E-29) yönetimindeki EY 113 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan SA 732 plakalı araç sürücüsü Ali Başarcan ve JA 677 plakalı araç sürücüsü Adnan Kaplan (E-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: Ertu Hacımusa