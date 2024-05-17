“Kooperatif Şirketler Mukayyidi, üçlü kararname kapsamından çıkartılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve İskele Milletvekili Fide Kürşat ile CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi yetkilileriyle “Kooperatifler ve Mukayyitlik Teşkilat Yasası” konusunda çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baybora ile Yönetim Kurulu üyesi Burak Maviş de toplantıda hazır bulundu.

KOOP SÜT’ün içinde olduğu durumu ve kooperatifçilik konusunda gerekli yasal mevzuat çalışmalarını değerlendirmek üzere CTP Genel Merkezde düzenlenen çalışma toplantısında, Kooperatif Şirketler Mukayyidinin üçlü kararname kapsamından çıkartılması gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda, mukayyidin belirlenecek kriterler çerçevesinde, liyakate bağlı olarak, Meclis tarafından atanması yönünde yasal mevzuat çalışması yapılması ve kooperatifler üzerindeki siyasi baskının engellenmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Çalışma toplantısında, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin kadro ve organizasyon şeması revize edilmesi, denetim yapısının daha özerk, demokratik bir modelle etkinleştirileceği yasal düzenleme yapılması gerekliliği de ortaya konuldu.

Kooperatiflerin daha özerk ve demokratik bir yapıyla denetlenebilmesi ve amaçlarına hizmet etmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak, kısa orta ve uzun vadede kooperatiflerin yeniden organizasyonun sağlanmasına da işaret edilen toplantıda, bu amaç ve hedefler doğrultusunda K.T. Öğretmenler Kooperatifi ile CTP’nin birlikte çalışacağı söylendi.

Özellikle halkın öz varlığı olan KOOP-SÜT’ün 2019’da darbe niteliğinde yapılan Genel Kurulundan itibaren mali ve idari yapısının siyaset eliyle zayıflatılmasından dolayı, şu anda tasfiye sürecine doğru yol aldığı söylenirken, kooperatiflerin siyasiler tarafından vesayet altına alınması, rant kapısı olarak görülmesi, atanan liyakatsiz yöneticiler ile siyasilerin çiftliği halinde kullanılması ile bugün KOOP-SÜT’ün bu noktaya getirildiği vurgulandı.

K.T. Öğretmenler Kooperatifi Başkanı Baybora, KOOP-SÜT ile ilgili bilgi vererek, daha önce olduğu gibi yine, KOOP-SÜT’ü ayağa kaldırmak ve kurtarmak için, 13 hissedarın tüm hisseleri satın alıp, 2.8 milyon sterlin borcu da kapatmaya hazır olduklarını belirtti. Bu noktada ilgili taraflar ile istişare içinde bulunduklarını da aktardı.