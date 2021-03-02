Komşusunun balkonuna 130 gram ağırlığında uyuşturucu attı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bulunan yaklaşık 130 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanarak teminata bağlanan A.A.’nın ardından mesele ile tutuklanan R.G. de bugün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 16 Şubat 2021 tarihinde, 15.05 – 15.40 saatleri arasında zanlı A.A.’nın Lefkoşa’daki ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından operasyon düzenlendiğini belirterek, zanlının operasyon esnasında kendi evinin balkonuna çıkıp uyuşturucu maddeleri komşusunun balkonuna attığını söyledi.

Polis yapılan incelemede zanlının atmış olduğu poşetin içerisinde yaklaşık 130 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin 15 ayrı paket içerisine sarılmış ve satışa hazır şekilde tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında ve üzerinde aynı gün tekrar arama yapıldığını dile getiren Özder, montunun cebinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna işaret etti. Polis, zanlının ikametgâhının oturma odasındaki çekyat üzerinde metal öğütücünün içerisinde 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğuna dikkat çekerek, yatak odasında beyaz tabak içerisinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan maddenin ve 1 Amerikan Doları’nın bulunduğunu anlattı.

Polis: 16 kişinin ifadesi alınacak

Polis yapılan sorguda A.A. ile aynı evde kalan iki şahsın daha olduğunu ve bu iki şahsın uyuşturuculardan haberi olduğu yönünde tespitte bulunduklarını söyledi. Polis, aranan iki şahıstan R.G’nin uyuşturucunun bulunduğu adrese gidip eşyalarını taşımak isterken yakalandığını ifade etti.

Polis, R.G.’nin sorgusunda uyuşturucudan haberi olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru Özder, ancak zanlının suçla bağlantısı olduğuna inandıklarını, zanlının kayıp olduğu ve polisten kaçtığı 10 günlük sürede kaldığı yerle ilgili verdiği ifadenin de doğru çıkmadığını açıkladı. Polis, zanlının kaldığını söylediği eve gittiklerini ancak anahtarının olmadığını beyan ettiğini belirtirken, asıl ev sahibinin ise kira sözleşmesine zanlının ismini yazmaya çalıştığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, söz konusu ev sahibiyle ilgili de soruşturma başlattıklarını ifade etti. Polis memuru, mesele ile ilgili 14 kişinin sorgulandığını, 2 kişiden ifade aldıklarını, halen soruşturulup ifadesi alınacak toplam 16 kişi bulunduğunu söyledi. Polis memuru, mesele ile ilgili aranan iki kişi olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.