“Komşusunu önce darp etti, sonra da 10 bin TL’sini aldı”

Gönyeli’de, “kendisini polise şikâyet eden” komşusunu önce darp edip, ardından 10 bin TL parasını alarak soygun suçu işleyen şahıs tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları paylaşan polis, Pazartesi akşamı, saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'deki bir apartmanda kalan zanlının, aynı apartmanda yaşam süren ve B.U.’yu “kendisini polise şikayet ettiği” gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Zanlının daha sonra B.U.’yu aracına bindirip Girne’ye götürdüğünü ve 10 bin TL parasını alarak soygun suçu işlediğini belirten polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, incelenmesi gereken ses kayıtları olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.