“Komşularımızla pürüzleri gidermeye çalışırken bu müdahaleyi iyi niyetli bulmuyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pile’de yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamasında BM’yi, Pile – Arçoz yoluna müdahale etmekle suçladı, “Komşularımızla ilişkilerimizi karşılıklı olarak güçlendirmeye ve aramızdaki pürüzleri gidermeye çalıştığımız bir dönemde bu müdahaleyi iyi niyetli bulmuyoruz” dedi.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Pile’de yaşananlara ilişkin Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nü suçladı, yol yapımını engellemenin ne hukuki ne de insani olduğunu söyledi.

BM’nin yol çalışmalarına fiziki müdahalede bulunduğunu söyleyen Erdoğan, bu konuda yapılan açıklamaların, BM’nin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü, zedelediğini ifade etti.

Müdahale nedeniyle Kıbrıs’ta gerilimin yeniden tırmandığını söyleyen Erdoğan, “Komşularımızla ilişkilerimizi karşılıklı olarak güçlendirmeye ve aramızdaki pürüzleri gidermeye çalıştığımız bir dönemde bu müdahaleyi iyi niyetli bulmuyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden beklenenin; istikrarı bozucu davranışlar değil; insani ihtiyaçların çözümüne katkı sunmak olduğunu söyleyen Erdoğan, “Garantör ülke olarak adadaki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir” şeklinde konuştu.

“KKTC’de temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler var” diyen Erdoğan, “AB’nin bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama çok ama çok talihsiz. Açıklama yapan komiser, halef salef oldukları zat ile irtibata geçerse iyi olur” dedi.

Erdoğan, “KKTC’nin eşit uluslararası statüsü tüm dünya tarafından kabul edilene kadar mücadelemiz sürecektir” ifadelerini kullandı.