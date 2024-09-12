Kök hücre donörleri, Güneyde Onur Gecesi’ne katıldı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kök hücre donörlerinin Karaiskakio Vakfı tarafından düzenlenen Onur Gecesi’ne katıldığını kaydetti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaiskakio Vakfı tarafından, donörler onuruna dün himayelerinde Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen geceye Kasım 2023-Temmuz 2024 döneminde bağış yapan ada genelinde 47 donör, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na kayıtlı ise 2 donör çağrıldı.

Etkinliğe, dönem donörlerinin yanı sıra Kemal Saraçoğlu Vakfı yönetimi ve personeli de katıldı.

Onur gecesinde, kök hücre donörü Erim Debreli ve ayrıca ihtiyaç durumunda hastasına ikinci kez bağışta bulunarak umut olan Güney Saramalı’ya plaket takdim edildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Kıbrıs'ın güneyinde bulunan Karaiskakio Vakfı 2002 yılından beri iş birliğiyle tüm dünyada kök hücre veya kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalara, uyumlu donör bulma çalışmaları sürdürüyor.