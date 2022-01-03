KKTC'de sıradan bir akşam: Lefkoşa’da trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kaldı.
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Lefkoşa’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kaldı.
Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları gidiş - geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatıldı
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