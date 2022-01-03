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KKTC'de sıradan bir akşam: Lefkoşa’da trafik ışıkları devre dışı

KKTC'de sıradan bir akşam: Lefkoşa’da trafik ışıkları devre dışı

Lefkoşa’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik  (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kaldı.

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Lefkoşa’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Alpet Petrol Trafik ışıkları, Citroën Işıkları ve Meclis Önündeki Trafik  (Bas-Geç) Işıkları devre dışı kaldı.

Yol ve trafik güvenliği açısından Alpet Trafik Işıkları    gidiş - geliş yönünde orta geçişi trafik akışına kapatıldı

 

 

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