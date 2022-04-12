Kızılyürek Strazburg'ta konuşma yaptı

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Genel Kurul dolayısıyla bulunduğu Strazburg’ta, Strazburg Üniversitesi tarafından ‘Milliyetçilik ve Savaş, Ukrayna ve Kıbrıs Örnekleri’ başlığı altında düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Gerek öğrenciler, gerekse akademisyenler tarafından yoğun ilgi gören konferans, Niyazi Kızılyürek’in uzun giriş konuşmasıyla başlayıp Kızılyürek’in soruları yanıtlamasıyla son buldu.

Konuşmasında milliyetçiliğin savaş ve şiddetle iç içe olduğunu anlatan Kızılyürek, ülkemiz Kıbrıs’a da değindi. Kıbrıs’ı bir milliyetçiler diyarı olarak tanımladı, tarihsel nedenlerle Kıbrıs’ta Helen ve Türk milliyetçilerin karşı karşıya gelerek Kıbrıs’ın yıllarca süren çatışmalar sonucunda bölündüğünün altını çizdi.

Kızılyürek, Strazburg Üniversitesi’nin yer aldığı Alsas ve Loren bölgesinin Almanya ve Fransa arasında uzun yıllar savaş konusu olan bir diyar olduğuna dikkatleri çekerek burada da özellikle etnik milliyetçiliğin savaş nedeni olduğunu hatırlattı. Yurttaşlığa dayalı milliyetçilik ile etnik milliyetçiliğe uzunca değinen Kızılyürek, etnik milliyetçiliğin şiddetle doğrudan ilgisi olduğunu bu yüzden yurttaşlığa dayalı milliyetçiliğin ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda soruları yanıtlayan Kızılyürek’e soru soranlar arasında Strazburg’ta eğitim gören Kıbrıslı gençler de vardı. Son olarak, Kıbrıs’ta ne üniter bir devletin ne de iki ayrı devletin zemini olmadığını söyleyen Kızılyürek, Kıbrıs’ta Federal bir devlet ve çok kültürlü bir demokrasinin Kıbrıs gerçekliğine en uygun olan devlet biçimi olduğunu söyleyerek tarafların çıkarlarının ancak Federasyon çatısı altında derlenebileceğini belirtti.