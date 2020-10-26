"Kışta bireysel önlemler daha önemli"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, kış aylarında üst solunum yolu viral enfeksiyonların arttığına dikkat çekerek, aynı durumun Covid-19 hastalığı için de geçerli olduğunu kaydetti.

Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Emre Vudalı yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte toplum içerisindeki bireylerin de günlük sosyal alışkanlıklarının değiştiğini ifade ederek, “Bu sebeple kış aylarında üst solunum yolu viral enfeksiyonlarının sayısı artmaktadır ve aynı durum Covid-19 hastalığı için de beklenmektedir.” dedi.



Kış aylarında bireysel önlemlerin öneminin de arttığını belirten Vudalı, “Bireylerin özellikle kapalı ortamlarda maske takması, fiziksel mesafe ve el temizliğine dikkat etmeleri önemlidir. Kapalı ortamların iyi havalandırılması ve mümkün olduğunca güneş ışığının da kapalı ortamın içini aydınlatması sağlanmalıdır. Topluma açık yüksek riskli aktiviteler ise yerel idare tarafından sosyal kurallara uygunluğu yönünden denetlenmelidir.” İfadelerini kullandı.

Artan temaslı sayısı ile birlikte karantina merkezlerinin yeniden maksimum kapasiteye yaklaştığına işaret eden Vudalı şöyle devam etti:

“Bu nedenle daha önceden önerdiğimiz denetimli ev karantina sistemine geçmemiz için hazırlıklar tamamlanmalı ve zaman kaybetmeden geçilmelidir. Aksi takdirde temaslı ve/veya hastaları yatırabileceğimiz yatak bulmakta sıkıntılar yaşamamız olasıdır.

Son CDC rehberindeki temaslı karantina süresi PCR testi ile 14 günden 10 güne geriletilmiştir. Bu yeni uygulama ile karantina merkezlerindeki doluluk oranlarını toplumu riske atmadan bir nebze azaltabiliriz.

Kış dönemine girmeye az kalmışken, hasta sayısının artacağını da düşünerek bu dönemde son hazırlıklarımızı ivedilikle tamamlamamız gerekmektedir.”