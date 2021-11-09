“Kırmızı bültenle aranıyordu KKTC'de yakalandı”

TRT, Ağrı'da 4 yıl önce bir kişiyi öldüren ve kırmızı bültenle aranan zanlının Mağusa'da yakalandığını duyurdu.

Habere göre “İstanbul'a götürülen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı”

TRT’de yayınlana habere göre; Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz 2017'de Bahçelievler Mahallesi'nde araçla takip ettikleri C.A'yı aracında silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen firari 2 zanlının yakalanması için 4 yıl boyunca yoğun çalışma yürüttü.

Ekipler, uzun araştırmalar sonucunda firari zanlılardan E.E'nin 16 Ekim tarihinde KKTC'de olduğunu tespit etti.

Polisin durumu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatına bildirmesiyle bu zanlının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı. Mağusa'da "polis ekipleri" tarafından yakalanan E.E, İstanbul'a götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Polis ekipleri, diğer firari zanlı C.Ö'nün yakalanması için de çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili cinayet öncesi zanlılara araç tahsis ettiği iddia edilen bir kişi de tutuklu bulunuyor. (TRT)