“Kiramı ödeyemedim, evi boşalttım, dükkânda yatıp kalkıyorum”

Devrim DEMİR

Salgının getirdiği belirsizlikle 2020 yılından bu yana ülkede yaşanan ekonomik çöküş, özellikle ‘özel sektör’ çalışanını etkiledi. Birçok işyeri ya kapandı, ya da işçi azaltmaya gitti. Pandemi nedeniyle işsiz kalan 38 yaşındaki Nevrez Esatoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu.

38 yaşındaki 1 çocuk babası Nevrez Esatoğlu, iş yerinin kapalı olması nedeniyle yaşadığı zorluğu, “borç içinde yüzüyorum, nefes alacak gücüm yok” sözleriyle anlattı.

Ev kirasını ödeyemeyecek duruma geldiğini, bu yüzden de eşi ve çocuğunu Türkiye’ye göndermek zorunda kaldığını söyleyen Esatoğlu, YENİDÜZEN’e konuştu.

25 yıl önce geldi, hala yurttaş olamadı…

Adaya çok küçük yaşlarda geldiğini anlatan Nevrez Esatoğlu, birçok yerde çalıştığını, son olarak da internet kafede çalıştığını ancak kapalı olması nedeniyle batma noktasına geldiğini söyledi. Esatoğlu, şartları uygun olmasına rağmen ülkede yaşanan olumsuzluklar yüzünden yurttaşlık alamadığından yakındı.

“Hiçbir gelirim yok, ailemi Türkiye’ye gönderdim”

Evli ve bir çocuk babası olduğunu anlatan Esatoğlu, patronu ve çevresinden borçlanarak ayakta durmak istedikçe battığını söyledi. İş yerinin kapalı olması nedeniyle, ev kirasını ödeyemeyecek duruma geldiğini ifade eden Esatoğlu, “Borç içindeyiz. Evimin kirasını ödeyemeyecek duruma geldim. Faturalarım ödeme için beklerken, Türkiye’de risk daha fazla olmasına rağmen eşimi ve çocuğumu göndermek zorunda kaldım. Kirasını ödeyemediğim evi boşalttım, dükkanda yatıp kalkıyorum” dedi.

“Bu ülkede yaşamak çok zor artık”

İş yerinin kapalı olmasından ötürü üç ay sonra devletten bin 500 TL destek aldıklarını, bu desteğin bir kereye mahsus olduğuna değinen Esatoğlu, “Ekmek alırken iki kere düşünecek noktadayız” dedi.

Geçimin özellikle adada günden güne giderek zorlaştığının da altını çizen Nevrez Esatoğlu, “Evimden çıkacak duruma geldim, çok tehlikeli olmasına rağmen ailemi Türkiye’ye gönderdim. Çaresizlik ve mecburiyet her şeyi yaptıracak noktaya getirdi bizi. Bu ülkede ekonomik açıdan bakıldığı zaman geçinmek çok zor oldu. İşinde yoksa halini soran yok” ifadelerini kullandı.