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Kimlik kartı harçlarına da zam

Kimlik kartı harçlarına da zam

KKTC Kimlik Kartı harçlarına da artış geldi. 

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KKTC Kimlik Kartı harçlarına da artış geldi. 

Yeni ve artışlı ücretler şöyle:

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