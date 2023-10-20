Kılıç, DAÜ’den yüzde 88.54 güvenoyu aldı
Tek Rektör adayı olan Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ personeli ve öğrencilerinden yüzde 88.54 güvenoyu aldı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından düzenlenen Rektör Eğilim Belirleme Oylaması sonuçlarına göre; tek Rektör adayı olan Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ personeli ve öğrencilerinden yüzde 88.54 güvenoyu aldı.
Rektör Eğilim Belirleme Oylaması, 20 Ekim 2023 Cuma günü, 09:00 – 16:00 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Oylamada; DAÜ akademik, yönetsel ve işçi personeli ile öğrenci konseyi üyeleri Prof. Dr. Hasan Kılıç için “Evet” veya “Hayır” oyu kullandı.
DAÜ Rektör Adayı Saptama Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; oylamaya toplam 424 akademik personel, toplam 469 yönetsel ve işçi personel ile toplam 8 öğrenci konseyi üyesi katıldı. DAÜ’de Rektör Eğilim Belirleme Oylaması'na katılım %77.81 olarak gerçekleşti.
Oylama sonucunda yüksek bir yüzdelikle DAÜ’nün güvenoyunu alan Prof. Dr. Hasan Kılıç; 23 Ekim 2023 Pazartesi günü, saat 10:30’da toplanacak olan DAÜ Senatosu tarafından Rektör olarak DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerilecek. DAÜ Rektörü, Vakıf Yöneticiler Kurulu Kararı ile atanarak göreve başlayacak.