KİEF, yarın Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapacak

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacağını açıkladı.

KİEF Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na temsilci göndermek için yeterli çoğunluğa sahip olduklarını ve bu hakkın teslim edilmesi yönündeki talebi defalarca Bakanlığa iletmelerine rağmen cevap alamadıklarını aktardı.

Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın makamının sorumluluğuna yakışmayan gayrı ciddi tutumu olduğunu ileri sürerek, bunu protesto etmek için yarın Çalışma Bakanlığı önünde protesto eylemi yapacaklarını, Bakan Sadık Gardiyanoğlu’na da “küçük bir hediyeleri” olacağını bildirdi.