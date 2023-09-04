“Kıbrıslı Türkler Çarşamba akşamı Lidra Palas ve Uzunyol geçiş noktalarından uzak durmalı...”

YENİDÜZEN

Lefkoşa’da 6 Eylül 2023 Çarşamba gecesi yapılacak olan göçmen karşıtı bir gösteri nedeniyle, Kıbrıslı Türkler’in güneye geçişlerinde “dikkatli olmaları” çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Leymosun’da faşist grupların yaptığı bir eylemde göçmenler ve mülteciler dövülmüş, Kıbrıs’ta göçmen olarak bulunanlara ait mallara ve dükkanlara zarar verilmişti... Çarşamba günü faşist grupların Lefkoşa’da da benzer eylemler yapacak olması nedeniyle, göçmenlere yardım grupları tarafından kaleme alınan çağrıda, Kıbrıslı Türkler’in de dikkatli olması istendi.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, özetle şöyle denildi:

“Dikkatli olunuz!

Bu Çarşamba yani 6 Eylül akşamı, Lefkoşa’da Başkanlık Sarayı önünde göçmen karşıtı bir gösteri düzenlenecek... Bizler tüm göçmenlere, mültecilere, Kıbrıslıtürklere ve diğer kırılgan toplumlara, kendilerini korumaları için çağrıda bulunuyoruz.

Lütfen, Çarşamba gününden itibaren ertesi sabaha kadar Lefkoşa’nın merkezindeki bölgelerde yaya olarak dolaşmaktan kaçınınız. Mümkün olduğunca iç mekanlarda kalarak kendinizi koruyunuz, size ait olan şeyleri korumak için tedbir alınız. Bir yere gitmeniz gerekiyorsa, yalnız gitmeyiniz ve planlarınız hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Geçiş noktalarına gitmekten kaçınınız, özellikle Ledra Sokağı (Uzunyol) ve Lidra Palas yakınlarında bulunmaktan kaçınınız.

Özellikle Foody ve Wolt gibi gıda dağıtım şirketlerinden yiyecek sipariş etmekten kaçınınız çünkü hedef olabilecek insanları tehlikeye atmış olabilirsiniz...

Şiddet yüklü grupların organize ve kuşku kaldıran hareketlerine tanık olursanız, bunları belgeleyiniz ve derhal bu detaylarını ve yerini paylaşınız, bunu Cyprus Helping Refugees sayfasında paylaşınız ya da Generation for Change CY sayfasına mesaj gönderiniz.

Eğer tehlike altındaysanız derhal polisi arayınız ve tam yerinizi bildirerek yardım talep ediniz...

Bu mesaj birbirimizi korumamız ve birbirimize özen göstermemiz için gönderilmektedir.

Dayanışma kazanacaktır...”